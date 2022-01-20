Jandarma ve sağlık ekipleri, kalp hastası küçük Miraç için seferber oldu



Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da yoğun kar nedeniyle yolu kapanan kırsal Karasungur mahallesinde kalp hastası 3 yaşındaki Miraç için jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Jandarma komutanı, kucakladığı küçük Miraç'ı bekleyen ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Miraç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Karacadağ bölgesinde bulunan Çınar ilçesi kırsal Karasungur mahallesinin yolu ulaşıma kapandı. Köyde oturan Asar ailesinin 3 yaşındaki kalp hastası çocukları Miraç, aniden fenalaştı. 112´yi arayan ailenin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye ulaşmak zamanla yarıştı. Ekipler, mahallenin içine kadar giderek, Miraç'ı ve ailesini evinden aldı. Jandarma komutanı, kucakladığı küçük Miraç'ı bekleyen ambulansa taşıdı. Küçük Miraç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük Miraç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asar ailesi ise jandarma ve sağlık ekipleri teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2022-01-19 22:59:55



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