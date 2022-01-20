Diyarbakır'da 570 kırsal mahalle yolu kardan kapandı



Şeyhmus ÇAKANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 570 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece eksi 11 dereceye kadar düştüğü kentte yollar buz pistine döndü. Kent merkezinde belediye ekipleri, yolların açık kalması için sabaha kadar kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent merkezi ve kırsalda 290 personel 7 kar küremeli tuz atma aracı, 2 kar küreme aracı, 21 greyder, 24 JCB, 9 loder, 2 kamyonet ve traktör olmak üzere toplam 66 araçla çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bu arada belediye ekipleri sokak hayvanları için birçok noktaya yiyecek bırakıyor.

Bu arada, LiceKulp kara yolunda aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

570 KIRSAL MAHALLE YOLU KAPALI

Diyarbakır merkezde meteorolojinin son ölçümlerine göre kar kalındığı 25 santimetreyi geçti. Kulp ilçesinde ise kar kalındığı 1 metre olarak ölçüldü. Diyarbakır´da 570 kırsal mahalle yolunun halen kapalı olduğu belirtildi.

`ACİL OLMADIKÇA ARAÇLA DIŞARI ÇIKILMASIN´

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, denetlemeler sırasında kardan dolayı mahsur kalan bir taksinin kurtarılmasına yardımcı oldu. Koç, belediyenin tüm birimleriyle ve araçlarıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yol ve kaldırımların karla kaplandığını belirten Koç, "Ana arterlerimizi hep açık tuttuk. Ancak bazı ara sokaklarımızda kar birikintileri var. Biz, iş makinelerimiz ve bütün personelimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, acil durum olmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmamaları" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN/Selim KAYA

2022-01-20 10:31:01



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