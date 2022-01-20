Yenişehir Belediyesi ‘can dostları’ unutmadı

Diyarbakır’da, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Yenişehir Belediyesi sahip çıkmaya devam ediyor. Belediye ekipleri ilçede belli noktalara bırakılan kedi evleri ile sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama bırakıyor.

Yenişehir Belediyesine bağlı ekipler, yıl boyu aralıksız süren sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini havaların soğuması ve kar yağışlarının başlamasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürmeye başladı.

Özellikle soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde sokaktaki kedi ve köpekler için ilçenin çeşitli noktalarında bulunan besleme noktalarına mama bırakan ekipler soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar içinde parklardaki çeşitli noktalara buğday bırakıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirterek,’’ Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Ekiplerimiz sürdürülen çalışmalar sırasında sağlık sorunu olduğuna kanaat getirdikleri can dostlarımızı Diyarbakır Büyükşehir Belediyemize ait Hayvan Barınağa götürerek tedavi altına almaktalar" diye konuştu.

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