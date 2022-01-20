DİSKİ, arızalara anında müdahale etti

Eşek büyükbaş mı, küçükbaş mı? Yargıtay kararı verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte, içme suyu teminini sürekli kılmak için, yaşanan arızalara anında müdahale etti.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklarda vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren DİSKİ ekiplerinin, gelen ihbarları değerlendirerek oluşan arızaları kısa sürede giderdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.