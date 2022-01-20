Kış lastiği taktırmakta geciktiler, kar yağışından sonra randevu bulamadılar Kar yağışının şiddetli olmasını beklemeyen vatandaşlar, kış lastiği için randevu bulmaya çalışıyor Uzmanlar kış lastiği olmayanların trafiğe çıkmaması gerektiğini söyledi

Diyarbakır’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kış lastiği taktırmayan vatandaşlar yoğunluk oluşturunca lastik ustaları randevu sistemine geçti.

Araçlarda kışlık lastik takma zorunluluğu geçtiğimiz ay başlamasına rağmen birçok vatandaş Diyarbakır’da yoğun kar yağışı beklemediği için lastik taktırmadı. 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok araç kara saplandı, kimisi ise bulunduğu yerden çıkamadı. Diyarbakır Yenişehir 1'inci Sanayi Sitesi esnafından rot, balans ve lastik ustası Hasan Tokat, araç sürücülerinin uyarıları dikkate almaması nedeniyle yoğunluğun iki kata çıktığını söyledi. Randevulu sistemle çalıştıklarını belirten Tokat, “Diyarbakır’da uzun süredir bu şekilde kar yağmamıştı. Müşterilerimiz de bundan dolayı uyarılarımıza uymadı. Kar yağınca lastik takalım diyorlar. Zamanında tedbirler alınmayınca kazalara da sebebiyet oldu. Her cadde köşelerinde görüyoruz ki kazalar olmuş, bunların çoğu tedbirsizlikten ve kar lastiği kullanmamaktan kaynaklı. Yoğunluk fazla, telefonlarımız durmuyor, lastik soruyorlar, takmak için herkes sırada” dedi.



Ucuz ve ikinci el lastiğe dikkat

Müşterilerinin genelinin ucuz lastik peşinde olduğunu aktaran lastik ustası Hasan Tokat, vatandaşların sıfır lastik kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Tokat, “Ucuz lastik kazaya sebep, en iyisi sıfır lastik. Kış lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmayalım, kendimizi düşünmüyorsak başkalarını düşünelim” diye konuştu.

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