Diyarbakır'da 703 kırsal mahalle yolu kardan kapandı (2)



YOLU KAPALI MAHALLE SAYISI 703´E ÇIKTI

DiyarbakırBingöl, OvabağViranşehir, ÇermikÇüngüş, ErganiMaden, Dicle-Hani, Dicle-Ergani ve Diyarbakır-Lice-Kulp yollarında kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kırsalda devam eden kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahalle sayısının 703´e çıktığı belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şu ana kadar kapalı olan 750 kilometrelik yolun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

DEDAŞ ekiplerince yapılan çalışmalarda 316 köy ve mezraya enerji verildi. 157 köy ve mezraya enerji verme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

AFAD´a gelen 296 ihbardan 207´si çözülürken, 89 ihbarın çözülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yollarda mahsur vatandaşlara 300 kumanya dağıtıldı. Belediye ve sağlık ekipleri, kardan dolayı yolu kapalı olan 35 hastaya ulaşarak hastaneye yetiştirdi. Bingöl-Diyarbakır kara yolunu açma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 200 araca iaşe yardımı yapılmak üzere ekip görevlendirildiği bildirildi.

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde UMKE, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DEDAŞ, Emniyet ve Jandarma ekipleri 601 araç, 2492 personelle karla mücadele, ulaşım ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması çalışmalarını sürdürüyor.

Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2022-01-20 17:09:50



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