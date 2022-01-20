Diyarbakır'da karda mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan taksideki 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.



Çınar ilçesi Ovabağ köyü civarında kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda takside 1'i bebek 5 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle Ovabağ köyü mevkiine 8x8 amfibik araç sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD tarafından kurtarıldı.

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