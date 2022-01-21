Kar yağışı sonrası tarihi surların etrafında kartpostallık görüntüler oluştu

Diyarbakır’da, iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası güneş yüzünü gösterirken, tarihi surların etrafında bulunan parklar karla kaplandı. Surların etrafında kartpostallık görüntüler oluşurken vatandaşlar, etkili olan kar yağışından memnun olduklarını söyledi.

Diyarbakır’da, iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası yerini dondurucu soğuk havaya bırakırken, tarihi surların etrafında park ve bahçelerde görsel şölen oluştu. Tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kar yağışından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Kar yağışından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kerim Orak, “Kar yağışı oldu mu, su çok olur ve ekinler için çok iyi gelir. Çok yağdığı için şikayet etmemek gerekir. Fakat buzlanmada normal bur durumdur. 2 veya 3 yıldır yağış yok, bundan kaynaklı olarak ekinler hep kuruyup gidiyordu. Kar yağdığı için şükür etmek gerekir” dedi.

Diyarbakır'ın her haliyle güzel olduğunu, karlı haliyle daha güzel olduğunu aktaran Büşra Nur, “Yıllardır kar yağmıyordu. Diyarbakır'a bu yıl yağdığı için çok mutlu olduk ve sevindik. Diyarbakır her haliyle güzelken karlı haliyle daha güzel olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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