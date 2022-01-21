Diyarbakır'da 'Can Dostlara' 1 ton 700 kilogram mama bırakıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ‘her can bize emanet’ şiarıyla başlattığı çalışmalar kapsamında sokakta yaşayan ‘Can Dostlar’ın aç kalmaması için üç günde toplam 1 ton 700 kilogram mama bıraktı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dere kadar düştüğü kentte sokakta yaşan hayvanları yalnız bırakmadı.

Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte 20 personelden oluşan 5 ekip kuran Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde belirlenen noktalara mama bırakarak hayvanların beslenmesini sağladı.

Karşılaştıkları kedi ve köpekleri elleriyle besleyen ekipler, üç gün içinde 900 kilogram köpek maması 750 kilogram kedi maması ve 50 kilogram kuş yemi bıraktı.

Yabani kuşlar için yem bırakılmasına Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden görevliler de Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplere eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edeceği belirtildi.

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