Avda rahatsızlandı, ambulans helikopterle sevk edildi

Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Lice ilçesine oğluyla ava giden Galip Ataş (63), nefes darlığı yaşaması üzerine götürüldüğü ilçe hastanesinden Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi´ne sevk edildi.
Kentte yaşayan Galip Ataş, oğlu ile birlikte Lice kırsalında ava çıktı. Babasının nefes almada zorluk çektiğini fark eden oğlu tarafından durum sağlık görevlilerine bildirildi. Ataş´ı karlı yolda alan sağlık görevlileri Lice Devlet Hastanesi´ne götürdü. Burada yapılan müdahalelerin ardından Ataş'ın Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi´ne sevkine karar verildi. Ataş için ambulans helikopter istendi. Kısa sürede hazırlanan helikopterle Ataş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi´nde bulunan hava pistine getirdi. Burada hazır bekleyen sağlık görevlileri Ataş´ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Nefes darlığı şikayetiyle getirildiği hastanede tedaviye alınan Ataş´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA
2022-01-21 15:55:51
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