Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafa karanfil dağıttı

Diyarbakır Kuyumcular Odası başkan adayı Şeyhmus Türkan, kuyumcu esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinleyip karanfil dağıttı.

Diyarbakır’da yapılacak olan Kuyumcular Odası başkanlık seçimi için aday olan Şeyhmus Türkan, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sur ilçesindeki tarihi kuyumcular çarşısındaki esnafı ziyaret eden başkan adayı Türkan, sorun ve sıkıntıları dinleyerek çözüm için aday olduğunu açıkladı. Başkan adayı Türkan, sorunlarını dinlediği esnafa karanfil dağıttı. Aday olmasının tek nedeninin kuyumcu işletmecilerinin sorunlarına bir nebze olsun ortak olmak olduğunu aktaran Türkan, “Kuyumcu işletmecilerinin bir nebze moralini yerine getirmek için kendilerine karanfil verdik. Başkan seçildikten sonra sorunlara daha hızlı ve etkin çözüm bulacağım” dedi.

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