Diyarbakır’da jandarma ekipleri çocuklara hediye verip birlikte film izledi

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alangör Mahallesinde bulunan Alangör İlkokulunu ziyaret edilerek çocuklarla 'TİM jandarma' adlı çizgi film izledi.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alangör Mahallesinde çocukları ziyaret etti. Mahallede bulunan Alangör İlkokulu’na geçen jandarma ekipleri burada jandarmayı tanıtma ve öğrencilerin kolluk kuvvetleri ile kaynaşmasını sağlamak amacıyla öğrencilerle oyunlar oynayarak çeşitli hediyeler verdi.

Ekipler son olarak çocuklarla birlikte 'TİM jandarma' adlı çizgi filmini izledi.

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