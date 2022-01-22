Siber ekiplerinden 'Veri Avı' operasyonu Kurumların veri tabanına sızan hacker örgütü, 8 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Diyarbakır merkezli 8 ilde kurumların veri tabanına sızan hacker örgütüne yönelik düzenlediği ‘Veri Avı’ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin yeni doğan bir bebeğin kimlik bilgileri dahil, satış işlemi gerçekleşen araç bilgilerinin de anlık sorgulanabildiği bir sisteme sahip oldukları tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sonucu kamu kurumlarına internet üzerinden sızarak vatandaşların T.C kimlik numarası, araç marka, model, şaşi numarası, plaka bilgileri, EOkul sisteminde yer alan bilgileri, vatandaşlar açısından hayati derecede öneme sahip kişisel verileri ele geçiren ve satışını yapan örgüt deşifre edildi. Örgüt mensuplarına yönelik yapılan detaylı incelemede yeni doğan bir bebeğin kimlik bilgileri dahil, satış işlemi gerçekleşen araç bilgilerinin de anlık sorgulanabildiği bir sisteme sahip oldukları tespit edildi. Ele geçirilen kişisel bilgileri kurdukları üyelik sistemi ile sattıkları, kazançlarını kredi kartı dolandırıcılığında kullandıkları, kripto hesaplarına para aktardıkları, kendi aralarında para transferleri yaptıkları, transferlerde açıklama kısmına şifreli mesajlar yazdıkları, ayrıca çeşitli mobil uygulamalar üzerinden iletişim kurdukları belirlenen örgüte yönelik 18 Ocak'ta Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri, Kırıkkale'de eş zamanlı ‘Veri Avı’ adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 16, 17 yaşlarında çocukların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 12 şüphelinin tamamı serbest bırakıldı.

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