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Evlat nöbetindeki babadan kızına: Çekinmeden gel, teslim ol

DHA

Evlat nöbetindeki babadan kızına: Çekinmeden gel, teslim ol


Şeyhmus ÇAKANSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 254 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 873´üncü günde de sürdü. 2015'te 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için evlat nöbeti tutan Necmettin Biçer, "Kızım beni görüyorsan sesimi duyuyorsan çekinmeden gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi. Kocaeli'nde 2014'te 17 yaşındayken kaçırılan Eren'in annesi Fadime Aksu da ailelerden Adla Yıldırım'ın oğlu Mehmet Akif´e (31) kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasının ardından 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, oğluna kavuştu. Bunun üzerine çocukları örgüt tarafından kaçırılan aileler de HDP önünde nöbet tutmaya başladı. Her geçen gün artan aile sayısı, 254´e yükseldi. Bu ailelerden Hacire Akar ile birlikte 34´ü, çocuklarına kavuştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan Eren'in annesi Fadime Aksu, nöbet tutan ailelerden Adla Yıldırım'ın da oğlu Mehmet Akif´e kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Aksu, "Ben çok mutlu oldum. İnşallah o günü biz de yaşarız. O annebaba yaşadı, biz de yaşarız. Ben buradan oğluma sesleniyorum; bak 34 aile evladına kavuştu. Ne olursunuz bütün çocuklar siz de gelin, biz de öyle sevinelim, mutlu olalım. Niye orada bekliyorsunuz? Biz sizi çok özledik. Her çocuk anne- babasına kavuşsun. Daha dayanacak gücüm yok yavrum, dön geri gel" dedi.
Van´da 2015 yılının Kasım ayında 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için eylemini sürdüren Necmettin Biçer ise "34´üncü ailemiz çocuğuna kavuştu. Biz de burada bekliyoruz. Dağda bulunan çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Gelen çocukların hepsi ailelerinin yanında, ne olur orada kalmayın. Gelin, biz de sizi burada bekliyoruz. Siz gelmeden buradan ayrılmıyoruz. Kızım gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Bizim ülkemiz güzel ve güçlü bir ülkedir. Ne olur gel, güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN-Serdar SUNAR
2022-01-22 12:37:50

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