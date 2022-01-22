Diyarbakır’da hava ambulansı Berivan için havalandı

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Diyarbakır’ın Hani ilçesinde kronik anemi kan transfüzyonu ihtiyacı olan 29 yaşındaki Berivan Hazar, hava ambulansıyla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinden Sağlık Komuta Merkezi'ne gelen çağrıda, kronik anemi kan transfüzyonu ihtiyacı olan 29 yaşındaki Berivan Hazar için hava ambulansı talebinde bulunuldu. Bağlar heliporttan hareket eden hava ambulansı ekibi, Hani İlçe Jandarma Komutanlığı heliport alanına inerek, burada ambulanstan aldığı hastayı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Alanda bekleyen ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edilen Hazar, hastanede tedavi altına alındı.

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