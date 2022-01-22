Acılı anne, hergün 50 kilometre uzaktan evlat nöbeti için geliyor HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 875’inci gününde de devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 875’inci gününe girerken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Aysun Arslan’ın annesi Aydan Arslan, Hani ilçesine bağlı kırsal mahalleden her gün 50 kilometre uzaklıktan gelip kızı için evlat nöbetine katılıyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 875’inci gününde de devam ediyor. Hani ilçesine bağlı kırsal bir mahallede ikamet eden anne Aydan Arslan, her gün 50 kilometrelik yolu yaz kış demeden HDP il binası önüne gelerek nöbete katılıyor.

7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemine devam eden anne Arslan, kızını HDP'den istediğini söyleyerek dönmesi çağrısında bulundu. Kar ve kış demeden nöbete devam ettiklerini belirten anne Arslan kızına teslim olması için çağrıda bulunarak şunları söyledi, “Aysun beni görüyor veya duyuyorsan geri dön artık. Seni çok özledik ne olur geri dön ve artık bu hasretlik bitsin yavrum”.

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