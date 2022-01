Diyarbakır'da çocukları sevindiren karne hediyesi Yazar Devran Sinanoğlu ve iş insanı Ramazan Ava’dan çocuklara karne hediyesi

Diyarbakırlı yazar ve şair Devran Sinanoğlu çocuklar için yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık gündeme gelirken, bu defa çocuklara karne hediyesi verdi.

Yazdığı kitapların gelirini çocuklar için başlatmış olduğu "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" projesi kapsamında Diyarbakır'da 100 köy okulunun kütüphane ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak ve "Bu Kış Kalpler Üşümesin" projesi kapsamında ise ihtiyaç sahibi ailelere kışlık giyecek yardımı kapsamında kitapların gelirini bağışlayan yazar Sinanoğlu, cuma günü karne heyecanı yaşayan çocuklara hediyelerini verdi.

Karacadağ bölgesindeki köylerde okuyan çocuklara bot, pantolon ve kitap hediye ederken, Sur ve Dicle ilçesindeki öğrencilere ise çanta, kırtasiye ürünlerini ve kitap hediye eden Sinanoğlu, "En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır, çocuklarımız da bizim geleceğimizin teminatıdır. Onları ne kadar kaliteli yetiştirirsek o seviyede geleceğimiz de kaliteli olmuş olur. Her şeyin başında eğitim gelir. Siz çocuklarınızı sağlıklı bir şekilde eğitirseniz, doğruyu ve yanlışı onlara küçük yaşta şiar ettirirseniz bu çocuklar sizden aldığı o kültürel köklerin üstünden filizlenirler. Eğitim aşısını küçük yaşta alan çocuklar, büyüdüklerinde ise çizgilerini değiştirmezler. Canlılara zarar vermenin doğru olmadığını hele ki insanların ölümüne sebep olmanın çok daha kötü ve ağır bir vicdani yük olduğunu, hakkı olmayan bir şeye el uzatmanın haram ve hak gaspı olduğunu anlamış olurlar. Bizim de amacımız bu doğrultuda ailesine, memleketine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmektir. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda bugüne kadar 88 köy okulumuza 64 bin 500 kitap ve 3000 kırtasiye ürünlerini ulaştırdık. Bunu tanı sıra 170 bot ve 30 pantolonu da çocuklarımıza dağıttık. Her iki sosyal sorumluluk projesi kapsamında kimseden para almadık ve almıyoruz da çocuklarımıza yardımcı olmak isteyen iyi niyetli insanlar varsa bizlere kitap, kırtasiye ürünleri, bot, mont, pantolon ve kazak gönderebilirler" diye konuştu.

Yarınların sigortası olan çocuklara çok şey borçlu olduklarını dile getiren iş insanı Ramazan Ava, "Eğitim konusunda her birey işe önce kendi çocuğundan başlayabilir. Ve imkanı olan herkes çocuklara katkı sunabilmelidir. Topluma karşı duyarlılığı için Devran Sinanoğlu'na teşekkür ediyorum. O ve düşünce insanının kıymeti bilinmelidir. Buradan çocuklarımız için başta Diyarbakırlı olmak üzere iş insanlarına, esnaflar, tüccarlara ve hayırseverlere seslenmek istiyorum. Bu tür toplumsal projelere destek olun" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.