DİSKİ buzlanma sonucu yaşanan arızalara müdahale ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kar yağışının ardından soğuklardan kaynaklı arızalanan su şebeke arızalarına müdahale etti.

Su sayaç ve boruların dondurucu soğuktan etkilenmemesi için uyarılarda bulunan DİSKİ, ekiplerin tespit ettiği ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek arızaları onarıyor. Bu sayede içme suyu hizmetlerinin aksamasının önüne geçiliyor. DİSKİ, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 394’üncü sokakta buzlanmadan dolayı oluşan arızaya anında müdahale etti.

Olumsuz ve zor hava şartlarına rağmen çalışma yürüten ekipler, uzun uğraşlar sonucu su şebekesinde oluşan arızayı gidererek mahalleye yeniden içme suyu akışını sağladı.

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