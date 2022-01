Diyarbakırlılar şehit  Ali Gaffar Okkan´ı unutmuyor

Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIRLILAR 21 yıl önce teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmuyor. Kentteki iş yerleri ve evlerde fotoğrafları bulunan Okkan´ın şehit haberi ilk günkü acısını koruyor. Diyarbakır´da 43 yıldır sebze ve meyve satıcılığını yapan, onunla bir futbol maçında tanıştığını söyleyen Cevat Toprakçı (54), "Diyarbakır halkı tarafından çok sevilen bir insandı. Bu ölümü hak etmedi" dedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sıralarında makam aracıyla valilik binasına doğru seyir halindeyken Gaffar Okkan, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki saldırıda şehit oldu. Olayda, evli ve 2 çocuk babası Okkan'ın yanı sıra polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü. Hain saldırı sonrası emniyet müdürlüğü tarafından saldırıya uğradığı cadde üzerinde Okkan ve 5 mesai arkadaşının fotoğraflarının bulunduğu anıt yapıldı. Kentte vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Okkan´ın anıtı her gün vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

'ÇOK SEVİLEN BİR İNSANDI, BU ÖLÜMÜ HAK ETMEDİ'

Diyarbakır´da 43 yıldır sebze ve meyve satıcılığını yapan Cevat Toprakçı (54), şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan´la maçta tanıştığını söyledi. Toprakçı, "Sürekli onu televizyonlarda görünce maça gidelim, dedik. Bir kere maça gittikten sonra sürekli gitmeye başladık. Bilet satışı devam ediyordu ama stadyumun kapıları kapanmıştı. Yoğun bir seyirci kitlesi vardı. Stadyumda yer kalmamıştı ama bilet satışı da devam ediyordu. Biz protokol kapısının oradan çıkarken Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan´ın geldiğini gördüm. O arada seslendim ona bir refleksle `Sayın müdürüm bize bilet sattılar ama bizi stadyuma almıyorlar´ dedim. Durumu izah ettim, içeride yoğunluk var, diye. Benimle beraber gelen arkadaşımı aldı şeref tribününden içeriye girdik. O gün onun yanında Diyarbakırspor maçını şeref tribününde izledim. O gün bana telefonunu verdi. O telefon numarasını verdikten sonra birkaç defa beraber olduğumuz anlar oldu. Diyarbakır halkı tarafından çok sevilen bir insandı. Bu ölümü hak etmedi" dedi.

'BEN ÖLDÜĞÜM GÜNE KADAR O ADAMI UNUTMAM'

Olayın olduğu 24 Ocak 2001 yılında Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan´ın saldırıya uğradığı cadde üzerindeki bir fırında olduğunu ifade eden Toprakçı, şöyle konuştu:

"Lahmacun yaptırmak için buradaydım. O sırada bir patlama sesi duydum. Kapıya doğru çıktım, arabada patlama oldu gibi. Önce öyle hissettik kapının önüne geldiğimizde mermi sıkıldı. O sırada yere yattık. Elektrikler de yoktu bölgede. Bayağı silah sesleri duyduk. Uzun bir süre olayın şokunu üzerimden atamadım. O olayı burada yaşamak ve Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan gibi bir insanın şehit olması gerçekten o bu ölümü hak etmedi. Çok değerli bir insandı. Diyarbakır halkı için gerçekten elinden geleni yaptı. Halk ilk defa bir devlet mensubu ve emniyet müdürüne güveniyordu. Gerçekten o hafta kimse işe çıkmadı. Ben öldüğüm güne kadar o adamı unutmam. Çok değerli bir insandı, Türkiye için bir kayıp oldu. Sadece Diyarbakır halkı için değil. Onu yetiştiren anne ve babanın elinden öperim. Şu an görev yapan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın´a da Diyarbakır´a yaptığı hizmetlerden dolayı huzur ve güven ortamını sağladığı için de teşekkür ediyorum"

'SEVENLERİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK VE GÖNÜLLERDE YAŞATACAK"

Diyarbakırspor´un taraftar amigosu olduğu dönemde Şehit Ali Gaffar Okkan´la tanışan Ali Yılmaz ise, Diyarbakırspor için zamanını çok harcadığını dile getirdi. Yılmaz, "Hedefi Diyarbakır koleji kurmak ve Diyarbakırspor´u Süper Lig´de üst sıralarda ses getirecek bir seviyeye getirmekti. Kısmet olmadı Diyarbakırspor´un son şampiyonluğunu görmeden aramızdan ayrıldı. Şehit olduğu haberi aldığımda çok ağladım, sanki en yakınımı kaybetmiş gibi ağladım. Çünkü onunla güzel diyaloglar yaşadım. Her zaman bizimle beraberdi. Diyarbakırspor ve halkıyla ilgilenirdi. Özellikle Diyarbakır ve Diyarbakırspor için gitmesi büyük bir kayıptı. Ali Gaffar Okkan´ı sevenler ve bu memlekete gönül verenler hiçbir zaman unutmayacak ve gönüllerde yaşatacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-01-23 09:36:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.