Yenişehir Belediyesi kaldırımları buzdan temizliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesi kaldırımları buzdan temizliyor

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi ekipleri, ilçede sürdürülen kar temizleme çalışmaları kapsamında buz tutan kaldırımları temizleyerek, vatandaşın ulaşımda sorun yaşamamasını sağlıyor.

Yenişehir Belediyesi kaldırımları buzdan temizliyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi ekipleri, ilçede sürdürülen kar temizleme çalışmaları kapsamında buz tutan kaldırımları temizleyerek, vatandaşın ulaşımda sorun yaşamamasını sağlıyor.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile vatandaşların kayma ve yaralanma gibi olumsuzluklarla karşılaşmaması adına ilçe genelinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kaldırım temizliği başlatıldı. Belediye Başkanı Beşikci, kar ve buzlanma ile ilgili çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz karla mücadele ekiplerimiz kaldırımlarda oluşan buzları kırarak zorlu koşullarda vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması, kayma ve yaralanma gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaması adına özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kaldırım temizliğini aralıksız bir şekilde sürdürmektedirler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki anne: “HDP’ye inanmayın, PKK’ya kanmayın, kaçıp gelin burada güçlü devletimiz var”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: “HDP’ye inanmayın, PKK’ya ...
Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı; o ...
Dicle Gençlikspor’un yetenekli kalecisi Serhat Acar ameliyat geçirdi
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor’un yetenekli kalecisi Serhat Acar ...
5 yıldır kavga ediyorlardı, aldıkları müjdeyle matem havası bayrama döndü
YEREL HABERLER 5 yıldır kavga ediyorlardı, aldıkları müjdeyle matem ...
Diyarbakırlılar şehit  Ali Gaffar Okkan´ı unutmuyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar şehit  Ali Gaffar Okkan´ı unutmuyor
Buzlanan yol ve kaldırımlarda düşen 222 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Buzlanan yol ve kaldırımlarda düşen 222 kişi ...
Diyarbakır’da havalar eksi 17’yi buldu, su kulesi buz sarkıtına döndü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da havalar eksi 17’yi buldu, su kulesi buz ...
Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğüne Küçükali atandı
YEREL HABERLER Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğüne Küçükali atandı
Kırsalda kardan kapanan 5 bin 812 kilometre yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kırsalda kardan kapanan 5 bin 812 kilometre yol ...
DİSKİ buzlanma sonucu yaşanan arızalara müdahale ediyor
YEREL HABERLER DİSKİ buzlanma sonucu yaşanan arızalara müdahale ...
Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı
Diyarbakır'da çocukları sevindiren karne hediyesi Yazar Devran Sinanoğlu ve iş insanı Ramazan Ava’dan çocuklara karne hediyesi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çocukları sevindiren karne ...
Acılı anne, hergün 50 kilometre uzaktan evlat nöbeti için geliyor HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 875’inci gününde de devam ediyor
YEREL HABERLER Acılı anne, hergün 50 kilometre uzaktan evlat nöbeti ...
Diyarbakır’da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da otobüsün bagajında taşınan mini ...
AFAD gönüllüleri karda mahsur kalan vatandaşlara destek çıkarak, sokak hayvanlarına yem bıraktı
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri karda mahsur kalan vatandaşlara ...
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Sedef Kabaş’a tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: “Bu hakaretler Cumhurbaşkanımız nezdinde yüce Türk milleti olarak hepimize yapılmıştır”
YEREL HABERLER Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri ...
Diyarbakır merkezli 8 ilde 'veri avı' operasyonu
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 8 ilde 'veri avı' operasyonu
Evlat nöbetindeki babadan kızına: Çekinmeden gel, teslim ol
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan kızına: Çekinmeden gel, ...
Diyarbakır’da hava ambulansı Berivan için havalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hava ambulansı Berivan için havalandı
Kızılay ve AFAD, gece Fis Ovasında vatandaşları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kızılay ve AFAD, gece Fis Ovasında vatandaşları ...
Siber ekiplerinden 'Veri Avı' operasyonu Kurumların veri tabanına sızan hacker örgütü, 8 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi
YEREL HABERLER Siber ekiplerinden 'Veri Avı' operasyonu Kurumların ...
Diyarbakır’da jandarma ekipleri çocuklara hediye verip birlikte film izledi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da jandarma ekipleri çocuklara hediye ...
Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafa karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafa karanfil ...
Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuştu (2)
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuştu (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.