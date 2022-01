5 yıldır kavga ediyorlardı, aldıkları müjdeyle matem havası bayrama döndü

Diyarbakır’da 5 yıldır çocukları olmadığı için sürekli evde tartışarak sancılı bir süreç geçiren çift, bebekleri olacağı müjdesiyle büyük sevinç yaşadı.

Diyarbakır’da yaşayan Fatma ve Serdar Şarer çifti, 5 yıldır çocukları olması için birçok yol denedi. Defalarca tedavi alan çifte çocukları olmayacağı söylenince evde huzursuzluk başladı. Çocukları olmadığı için evde sürekli tartışan çift, bir arkadaşlarının tavsiyesiyle başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’den tedavi almaya başladı. Çifte değerlendirmeler sonucu erkek faktörü sperm kalitesinin düşük olduğu, kadın faktörü ise ileri derecede yumurta tembelliği olduğu teşhisi konuldu. 45 günlük akupunktur ve fitoterapi sonrası gerçekleştiren tüp bebek operasyonu ile 5 yıllık hasret müjdeyle sonuçlandı. Şaşer çifti, gebelik kesesini görmesiyle gözyaşlarına boğuldu.



“Şaşkınlık içerisinde gebeliğin olduğuna inanmıyordu”

Birçok merkezde bebekleri olmayacağı söylenen çifte müjdeli haberi verdiği esnada inanmadıklarını kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, en mutlu anlara şahitlik ettikleri için sevinçli olduklarını kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız ileri yaş nedeniyle kliniğimize geldi. Birçok yerde denemesi olmuş fakat sonuç alamamış. Arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize başvurdu, biz detaylı değerlendirdiğimizde alta yatan sebep nedir onu araştırmak istedik. Baktığımızda nedenin iki yönlü olduğunu, hem sperm hem de yumurta faktörü olduğunu gördük. Bu tür haslarda sperm sayısı ve kalitesini artırmak için fitoterapi desteği verdik. Kadına da özellikle akupunktur tedavisi ve fitoterapi yumurta güçlendirmek için verdik. Biz, bu tedavileri hastaya göre veriyoruz. Her hastanın tedavisi ayrıdır. Tüp bebek uygulamasına geçtik, daha önce hastaya tüp bebek yapılamayacağını ve şansının çok düşük olduğunu söylemişlerdi. Biz, ön tedavileri yaptıktan sonra tüp bebek tedavisine geçtik. Daha sonra mutlu haberi aldık. Hasta umutsuzdu, sürekli olmayacağını ve yakın zamanda menopoza gireceği söylenmiş. Hasta çok ciddi psikolojik yük altında olduğunu gördük. Hasta hala şaşkınlık içerisinde gebeliğin olduğuna inanmıyordu, gebelik kesesini gördükten sonra inanabildi. En mutlu anlara tanıklık ettik, rabbim bu anlara tanıklık etmeyi nasip etsin” dedi.



“Her gün kavga ediyorduk”

33 yaşındaki Sedat Şaşer, birçok tüp bebek merkezlerinde denemeleri olduğunu, fakat çocukları olmadığı için evde tartışmalar yaşandığını vurguladı. Şaşer, “5 yıldır gezdim, çocuğunuz olmaz dediler. Sonra Hakan hocaya geldim 45 gün tedavi gördüm. Keseye baktı müjdeyi verdi, dünyalar benim oldu. Çocuğumuz olmuyordu diye her gün kavga ediyorduk” diye konuştu.



“Dünyalar benim oldu”

39 yaşındaki Fatma Şaşer ise çocuğu olmadığı için sürekli üzüntü içerisinde olduğunu ve her defasında gözyaşlarına boğulduğunu aktardı. Şaşer, “Evde birbirimizi yiyorduk, her zaman kavga ediyorduk. Herkes bize soruyordu neden çocuğunuz olmuyor diye, ben de üzülüyordum ve ağlıyordum. Kurban olayım Allah’a dünyalar benim oldu. Allah herkese versin” şeklinde konuştu.

