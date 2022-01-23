Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma kapatıldı

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DiyarbakırSiverek yolu aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşıma kapatıldı. AFAD Diyarbakır ekipleri tarafından yolda mahsur kalan araçlar müdahale edilerek kurtarılıyor.



Diyarbakır'da, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. DiyarbakırSiverek yolunda aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yolda mahsur kalan onlarca araç kurtarıldı. Buzlanma yüzünden yolun dışına çıkan araçlara müdahale edildi. Mahsur kalan sürücüler ve yolcuları, 7/24 esasına göre göreve devam eden Diyarbakır AFAD ekipleri kurtararak güvenli bölgeye ulaştırıyor.

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