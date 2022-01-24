Diyarbakır-Siverek karayolunda mahsur kalan 49 araç kurtarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan DiyarbakırSiverek karayolunda mahsur kalan 49 aracın 12 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldığını açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz çalışıyor. DiyarbakırSiverek karayolunun 30'uncu kilometresinde vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi, 4 kar küreme aracı ve vatandaşların tahliyesi için 2 otobüs ile kurtarma çalışmalarına katıldı. 3 AFAD ekibi, karayollarına ait 4 iş makinesi ile 12 saat süren çalışmanın ardından 47 araç ve 2 yolcu otobüsünde bulunan vatandaşlara ulaşıldı. Kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan aralarında yaşlılar ve çocukların da olduğu vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla tahliye edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.