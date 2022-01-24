Mahsur kalan 2 yolcu otobüsündeki 80 kişi kurtarıldı

Emrah KIZIL/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 2 yolcu otobüsündeki 80 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.
DiyarbakırElazığ kara yolunda dün gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 2 yolcu otobüsü, Ergani ilçesi yakınlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Ergani Belediyesi ekipleri sevk edildi. Otobüslerde bulunan toplam 80 kişinin yeme-içme ve konaklama ihtiyaçları giderildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, bölgedeki yoğun kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma nedeniyle mahsur kalan yolcuların belediye tarafından misafir edildiğini söyledi. Otobüs şoförleri ve yolcular da ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Ergani Emrah KIZIL
2022-01-24 10:44:28
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