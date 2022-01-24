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Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı anıldı

DHA

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı anıldı


Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve mesai arkadaşı 5 polis memuru, şehit edilmelerinin 21'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır'da gezdiğimiz her sokakta gördüğümüz birçok iş yerinde, evde onun gülen yüzüyle fotoğrafını gördüklerini belirterek, "Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı asla unutmadılar. Unutmayacaklar da. Çünkü o bu kenti çok seviyordu. Gerçekten Diyarbakırlılar da Ali Gaffar Okan'ı çok sevmişti" dedi.
Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Diyarbakırlı birçok aile o dönem doğan erkek çocuklarına Ali Gaffar adını verirken, esnaf da iş yerlerine Okkan'ın fotoğrafını astı. Olayın, 21'nci yıl dönümünde Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit edildikleri yerde İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle anıldı. Törene, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve o dönem ailelerinin Ali Gaffar ismini verdiği gençler katıldı. Tören saygı duruşunun ardından Şehit Gaffar Okkan ve 5 koruma polis memurunun özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı.
'GAFFAR BABAYI KİMSE UNUTMADI'
Anmada konuşan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 24 Ocak 2001´de bulundukları yerde alçak terör örgütü tarafından kurulan hain pusuda şahadete uğurlanan yiğit polis Müdürü Ali Gaffar Okkan ve onun çok kıymetli mesai arkadaşları Selahattin Baysoy, Sabri Kün, Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı ve Mehmet Sepetçi polis memurlarımızı aması için bir araya geldiklerini söyledi. "Milletler yiğit evlatlarının, kahraman evlatların omuzlarında yükselirler" diyen Aşkın şöyle konuştu:
"Hamdolsun ki Türk milleti yiğit evlatlara sahip olma konusunda dünyanın en şanslı milletidir. O yiğit evlatlardan birini ve onun birlikte şahadete koştuğu, kahraman arkadaşlarımızı anmak için bugün bir aradayız. Ali Gaffar Okkan bir kamu görevlisinin, bir bürokratın bir emniyet müdürünün bir kentin gönlünde nasıl taht kurabileceğinin en güzel örneğini vermiştir. Öyle ki bu kentin her sokağı onu her çocuğu, her garibanı, her yardıma muhtaç olanı, her kadını, her erkeği onu 'Gaffar Baba' diye adlandırmıştı. Gaffar babayı kimse unutmadı. Bu herkese kısmet olmayacak bir taht kurmaktı gönüllerde. Bugün halihazırda Diyarbakır'da gezdiğimiz her sokakta gördüğümüz birçok iş yerinde evde onun gülen yüzüyle fotoğrafını görüyoruz. Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı asla unutmadılar. Unutmayacaklar da. Çünkü o bu kenti çok seviyordu. Gerçekten Diyarbakırlılar da Ali Gaffar Okkan'ı çok sevmişti" diye konuştu.
'TERÖRÜN LANET YÜZÜNÜ 2001´DE BİR KEZ DAHA GÖRDÜK'
Terörün lanet yüzünü burada 24 Ocak 2001´de tekrar bir kez daha gördüklerini söyleyen Aşkın, şöyle devam etti:
"Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün bütün personeli, Türkiye'de çalışan bütün güvenlik kuvvetleri tekrar bu tür olaylar meydana gelmesin, diye çalışıyor. Hiçbir vatandaşımızın terör kaygısı olmasın, hiçbir yerde bombalar patlamasın, ülkemiz huzur içinde olsun, diye hep birlikte görev yapıyoruz.  Ali Gaffar Okkan'ın yolunda giden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaklaşık 10 bin personeli hala onun yaptıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Biz Diyarbakır halkının gönlünü kazanmak için ne lazımsa onu yapmaya devam ediyoruz. Bugün Diyarbakır'ın sokaklarında huzur var. Bugün Diyarbakır'ın anneleri, çocukları okula giderken üniversiteye giderken, ilkokula giderken, işe giderken hiçbir şekilde endişe etmiyorlar. Etmesinler de emin olsunlar ki biz Ali Gaffar Okkan'ın meslektaşları olarak onun bıraktığı bayrağı çok daha ileriye götürme hedef ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu azimle çalışıyoruz. Bundan Diyarbakırlılar emin olsunlar. Kıymetli büyüğümüzün burada da yazan çok güzel bir sözü var, 'Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin sigortasıdır' Gerçekten Diyarbakır ne kadar huzurlu olursa Türkiye o kadar güvende olacak. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bu bilinçle görevini yapmaya devam edecek."
Konuşmanın ardından Aşkın ve beraberindekiler, Şehit Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun bulunduğu anıta karanfil bırakarak dua etti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2022-01-24 12:29:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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