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Diyarbakır'da geçen yıl faili meçhul 65 olay aydınlatıldı

DHA

Diyarbakır'da geçen yıl faili meçhul 65 olay aydınlatıldı


Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığının Suç Araştırma Timi (JASAT) 2021 yılı içerisinde 65 faili meçhul olayı aydınlattı. 55'i kasten adam öldürme suçundan olmak üzere yakalanan 207 şüpheliden 138'i tutuklandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2021 yılı içerisinde 'Kasten adam öldürme, ateşli silahla  yaralama, hırsızlık, gasp, yağma ve dolandırıcılık' suçlarından 65 faili meçhul olay aydınlatıldı. 55'i 'kasten öldürme' suçundan olmak üzere yakalanan 207 şüpheliden 138´i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.FOTOGRAFDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2022-01-24 12:37:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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