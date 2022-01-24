Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor



Mehmet Mücahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)KAR yağışı sonrasında DiyarbakırŞanlıurfa kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla otobüs seferleri iptal edildi. Otogarda mahsur kalan yolcular, Büyükşehir Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi. DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe açılamadığı için otobüs seferleri DiyarbakırMardin yolu üzerinden yapılmaya başlandı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta dün başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok kara yolu ulaşıma kapanınca, doğu illerinden batı illerine seyahat eden yolcuların otobüsleri, Diyarbakır Otobüs Terminali'nde kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay ekipleri, otogarda kalan yolculara çay ve çorba ikramında bulundu. Zabıta ekipleri, aralarında yaşlı, engelli, kadın ve çocukların bulunduğu 27 yolcuyu otellere yerleştirdi. Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe halen açılmadı. Otobüs seferleri DiyarbakırMardin kara yolu üzerinden yapılıyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2022-01-24 12:43:15



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