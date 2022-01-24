Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımı haftayı galibiyetle kapattı

Diyarbakır'da, Kadınlar 2. Voleybol Ligi 15. Grup’ta yer alan Bağlar Belediyespor, 9. maçında Mardin Gençlikspor’u set vermeden 30’lık sonuçla mağlup ederek haftayı üçüncü sırada tamamladı. Sarımavili takım, bu galibiyetle PlayOff iddiasını da sürdürdü.

Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig’deki ilk sezonunda genç bir kadroyla galibiyetlere devam ediyor. Şu ana kadar 9 maçta 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan Bağlar Belediyespor, topladığı 18 puanla 2. Lig 15. Grup’ta üçüncü sırada bulunuyor. İlk iki takımın PlayOff’a kalacağı grupta ikinci ile arasında 4 puan fark bulunan sarımavili takım şu ana kadar kazandığı 6 maçta da rakiplerine set vermeyerek 18 set aldı.



Bu haftayı bay geçecek

9. haftada Diyarbakır’da karşılaştığı Mardin Gençlikspor’u 2624, 2517 ve 2515’lik set sonuçlarıyla farklı mağlup eden Bağlar Belediyespor, bu haftayı maç yapmadan bay geçecek.

Diyarbakır temsilcisi, kalan haftalarda ise sırasıyla Mezopotamyaspor, Elazığ Belediyesi Ebuaş Elazığ Voleybol ve Yeni Mardin takımlarıyla karşılaşarak sezonu tamamlayacak.

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