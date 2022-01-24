Evlat nöbetindeki baba: Sesimi duyuyorsan arkadaşlarınızla çekin gelin



Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 254 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 875'inci günde de devam ediyor. 2015 yılında 25 yaşındayken dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Erhan için eylem yapan Ekrem Artık, "Oğlum Erhan, sesimi duyuyorsan arkadaşlarınızı toplayın çekin gelin" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 875 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 34 oldu.

'BU KADAR ANALARI AĞLATMAYA NE HAKLARI VAR?'

2015 yılında 25 yaşındayken, evine gitmek için iş yerinden çıkan ve bir daha dönmeyen oğlu Erhan için Hatay'dan gelerek eylemini sürdüren Ekrem Artık, oğlunun HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini ifade edip, şöyle konuştu:

"2015 yılında oğlum HDP tarafından kandırılıp PKK'ya teslim edildi. O günden bu yana çocuğumdan bir haber alamadım, ne durumdadır, sağ mıdır, ölü müdür bilmiyorum. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Çünkü HDP'den başkası götürmedi çocuğumu. Ne hakla çocuklarımızı götürüp PKK'ya teslim ediyorlar? Bu kadar anaları ağlatmaya ne hakları var? Ne olacak bizim halimiz, annesi perişan, ailesi olarak biz perişanız. Tüm siyasi partilere sesleniyorum, bu annelerin ve babaların acısını görsünler, taşın altına elini koysunlar, hep birlikte olup çocuklarımızı dağdan getirsinler. Oğlum Erhan, benim sesimi duyuyorsan arkadaşlarınızı toplayın çekin gelin. Orası sizin yeriniz değil. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Sizi Diyarbakır çadırında bekliyoruz."DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA

2022-01-24 15:31:08



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