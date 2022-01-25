İş adamı hayvan sever Mehmet Yüksel, kuyumcular odası başkanlığını açıkladı

Diyarbakır’da, hayvan sever kimliğiyle bilinen iş adamı Mehmet Yüksel, kuyumcular odası başkanlığına adaylığını bırakarak, hizmet ve projeleri için yola çıktığını açıkladı.

Diyarbakır’da, yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, iş adamı kimliğinin yanı sıra sokak hayvanlarına sahip çıkması, onlara çiftlik yapmasıyla biliniyor. Toplumsal konulara duyarlılığıyla bilinen Yüksel, kendisini adadığı kuyumculuk sektörünün sorunlarını gidermek, Diyarbakır’da projeleriyle hem istihdamı sağlamak hem de sektörün bir numara haline getirilmesi için ekibiyle Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanlığına adaylığını açıkladığını bildirdi. Esnaf arkadaşlarına ziyarete çıkan Yüksel, meslektaşlarından tam destek aldıklarını ve yola koyulduklarını belirtti.

Sektörün bir parçası olduklarını ifade eden Yüksel, yıllardır meslekte çoluk çocuklarının ekmeğini yaptıkları hizmetlerin kazancını sektörden kazandıklarını söyledi. Arkadaşlarıyla sorumluluk hissettiklerini kaydeden Yüksel, “Bu sektörün başkanlığı için, hizmetkarlığı için yola çıktık. Biz, her şeyin, her sorumluluğumuzun farkındayız. İnşallah böyle büyük bir kadromuzla, değerli esnaf arkadaşlarımızla biz bunu güzel bir şekilde bu süreci bitireceğiz. Biz, bu sektörün hizmetkarlığına adaylığımızı açıklıyoruz. Geldikten sonra bu hizmetleri en güzel bir şekilde yapacağız. Bizim sektörün artık kabul edilemeyecek çok sorunumuz var. Büyük bir kadroyla bu sorunların hakkından çıkacağız. İnşallah hepsini çözüme kavuşturacağız. Hedefimiz budur. Sektördeki arkadaşlarımızın desteğini istiyoruz. Sektörün taktirine bırakıyoruz. Bizi en güzel bir şekilde getirirler. Bizde onlara hizmetkar oluruz, layık olmaya çalışırız. Kendim ve kadrodaki arkadaşlarımız adına bütün esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.