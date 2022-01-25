Adliye çıkışı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i kurtarılamadı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Adliyesi'nde görülen dava sonrası çıkışta iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden Serkan Garlı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 10 kişiden 7´si serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde, Diyarbakır Adliyesi´nin karşısındaki Lise Caddesi´nde meydana geldi. Aralarındaki husumet nedeniyle davalık olan Garlı ve Bekmezcioğlu ailelerinin bireyleri duruşma çıkışı tartıştı. Polis ekipleri araya girerek tarafları uzaklaştırdı. Ancak bir süre sonra taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 kişi gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Serkan Garlı, bugün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüphelilerden 7´si emniyetteki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-01-25 11:48:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.