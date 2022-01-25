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Bağlar Belediyesi tüm imkanlarıyla 24 saat vatandaşların hizmetinde

İHA

Bağlar Belediyesi tüm imkanlarıyla 24 saat vatandaşların hizmetinde

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle dışarı çıkamayan hasta vatandaşlar ile yeni çocukları doğan aileleri evlerinde ziyaret ederek moral verdi.
Vatandaşların taleplerini dinlemek ve ihtiyaç sahiplerine yerinde destek olmak üzere mahalle ve ev ziyaretlerini sürdüren Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Körhat ve Fatih mahallelerinde buluşmalar gerçekleştirdi. Ziyaret edilen evler arasında hasta ve yaşlıların yanı sıra yeni çocukları olan aileler yer aldı. Bazı ailelerin talebi üzerine Başkan Beyoğlu, yeni doğan çocuklara isim vererek dua etti.
Belediyenin kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kışlık giysiler, ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ailelere takdim edildi. Belediyenin giyim mağazasında düzenlenen törende aileler ve ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, yakından ilgilenerek samimi sohbetler gerçekleştirdiği çocukları kendi elleriyle giydirdi. Başkan Beyoğlu, ”Mağaza personelimize talimat verdim. Buraya gelen aileler kendi ihtiyaçlarını kendileri belirleyerek ürün seçimini de kendileri yapıyor. Bu kış hiçbir çocuğumuz üşümesin diyoruz” dedi.

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