Diyarbakır’da bursluluk sınavına yoğun ilgi

Özel Radikal Eğitim Kurumları, 20212022 eğitim öğretim yılı için ‘Bursluluk Sınavı’ gerçekleştirdi.

Özel Radikal Eğitim Kurumları tarafından, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen, ücretsiz Bursluluk Sınavına yoğun katılım sağlandı. 2223 Cumartesi ve Pazar günleri yapılan sınavlarda veliler de öğrencilerini yalnız bırakmadı. Sınava katılan her öğrenciye müzik sistemi hediye edilirken, ilk 5’e girenlere yüzde 100, ilk 610 arası yüzde 75, 1125 arası ise yüzde 50 burs imkanı kazandı. Yoğun ilgiden dolay teşekkür eden Özel Radikal Eğitim Kurumları yetkilileri eğitimde ilklerin öncüsü olmaya devam edeceklerini söyledi.

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