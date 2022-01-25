Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan DiyarbakırSiverek ve DiyarbakırBingöl kara yolları ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün önce Diyarbakır-Siverek ile Diyarbakır-Bingöl kara yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yollarda ulaşım bugün yeniden sağlanmaya başlandı. Yollarda araçlarında mahsur kalanlar Karayolları, belediye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Bu arada, Kulp ilçesi kırsalında bir hastaya evinde müdahale ettikten sonra dönen ambulans, kara saplandı. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkarttı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN
2022-01-25 14:15:27
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