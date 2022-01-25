Meteoroloji’den Diyarbakır için 'turuncu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’da, yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı "Turunu" uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin ve İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “26 Ocak Çarşamba gece saat 03.00'te başlayacak olan ve 27 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yoğun kar yağışları beklendiğinden, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün olduğu yerler çığ riski, yüksek kesimlerde tipi türü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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