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Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

İHA

Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Diyarbakır’da, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili ellerinde silahlarıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi Ofis Semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli iki aile yolda sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet Sait K., Muhammet O., Şahin C., ve ismi öğrenilemeyen biri yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde silahlı 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, kaçan diğer şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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