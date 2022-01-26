Diyarbakır’da uçak seferlerine sis engeli devam ediyor Kentte etkili olan sis, kara ile hava yolu trafiğini engelledi

Diyarbakır’da, önceki gün etkili olan kar yağışı, beraberinde soğuk hava ve buzlanmaya neden olurken, yerini yoğun sise bıraktı. Dün olduğu gibi bugün de Diyarbakırİstanbul ve DiyarbakırAnkara uçak seferleri iptal oldu, bazı seferlerde ise gecikme olacağı öğrenildi.

Diyarbakır’da, önceki gün etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dün olduğu gibi bu sabah da yerini yoğun sise bıraktı.

Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan don ve yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri de sürücüleri sis lambalarını yakmaları konusunda uyardı.



Uçak seferleri iptal oldu

Dün olduğu gibi bugün de Diyarbakır İstanbul ve Diyarbakır Ankara uçak seferleri iptal oldu, bazı seferlerde ise gecikme olacağı öğrenildi.

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