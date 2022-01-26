Yolu kapanan mahallede telefonla verilen tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı



Şeyhmus ÇAKANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde yolu ulaşıma kapanan mahallede doğum sancıları tutan Remziye Balkılıç (36), 112 Acil Çağrı Merkezi´nden telefonla verilen tıbbi danışmanlıkla evde doğum yaptı. Doğumun ardından mahalleye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), anne ve kız bebeğini hastaneye kaldırdı.

Hani ilçesinin kırsal Çukurköy Mahallesi´nde oturan Remziye Balkılıç'ın doğum sancıları tutunca, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak sağlık ekibi istedi. Yola çıkan ambulans, yolu karla kaplı olduğu için mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye, iş makineleriyle birlikte UMKE sevk edildi.

Ancak bu sırada doğum başladı. Merkezdeki doktorlar, Balkılıç´ın yakınlarına tıbbi danışmanlık hizmeti verdi. Doktorların yakınlarını yönlendirmesiyle Balkılıç, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

İş makinelerinin yolu açmasıyla mahalleye ulaşan ekipler, anne ve bebeğini alarak Hani Devlet Hastanesi´ne götürdü. Tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Hani Şeyhmus ÇAKAN-Serdar SUNAR

2022-01-26 12:28:05



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