Bağlar Belediyespor'dan voleybol alt yapısına yatırım

Bağlar Belediyespor, ilk kez 2. Lig’de mücadele etme hakkı kazanan kadın voleybol takımından sonra voleybol alt yapısına yatırım yaptı. Sarımavili kulübün genç kız voleybol takımı, 20212022 Voleybol Sezonu Alt Yapı Türkiye Birinciliği'nin Diyarbakır etabına farklı galibiyetle başladı.

Tesisleşme hamlesi başlatarak ilçede 35 bin metrekarelik alanda inşası devam eden çok amaçlı spor kompleksinin yanı sıra her mahallede aralarında voleybolun da bulunduğu farklı ölçeklere sahip spor tesisleri yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla Bağlar Belediyespor'un alt yapısı güçlendiriliyor. Geçen sezon kurulan ve ilk sezonunda 2. Lig’e yükselerek belediye tarihinde bir ilk oluşturan kadın voleybol takımından sonra voleybol alt yapısı da öne çıkmaya başladı.

20212022 Voleybol Sezonu Alt Yapı Türkiye Birinciliği Genç Kız Kategorisi’nin Diyarbakır etabında mücadele eden Bağlar Belediyespor’un genç kız voleybol takımı ilk müsabakasında rakibini set vermeden 30 mağlup ederek şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı.

9 takımlı şampiyonada mücadele eden Bağlar Belediyespor’lu genç voleybolcular yaptıkları eğlenceli antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Bağlar Belediyesi Spor Salonu’nda antrenörler Serpil Karakaş ve Mevlüt Aslan nezaretinde yapılan çalışmalarda ilk kez voleybolla tanışan genç kızlar, hem spor eğitimi alıyor, hem eğlenceli anlar yaşayarak motivasyonlarını yükseltiyor.

Nüfusun büyük çoğunluğu gençlerden oluşan Bağlar’da spor alt yapısı ve özellikle de kız çocuklarının spora kazandırılmasına yönelik çalışmalardan memnun kalan aileler, bu imkanları sağlayan Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

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