Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen yapıldı

İHA

Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde doğum yapmakta güçlük çeken kedi, yapılan sezaryenle 3 sağlıklı yavru hayata getirdi.
Bir süre önce hizmete giren can dostlarımızın 5 yıldızlı yuvası olan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk sezaryen yapıldı.
ALO 153 Çağrı Merkezi'ni gece 23.00’te arayan hayvansever, sokakta gebe bir kedinin olduğunu bildirmesi üzerine Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Hayvan ambulansı ile Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen kediye yapılan ilk müdahalenin ardından kedinin güç doğum yaşadığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı başarılı sezaryen operasyonuyla kedi 3 sağlıklı yavru hayata getirdi.

Bunlar bizim göz bebeğimiz
Veteriner Hekim Hasan Korkmaz, yeni doğan 3 kedinin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Merkezde bulunan modern ekipmanlarla operasyonu yaptıklarını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:
“Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kuvöze aldık, aşı ve bakımlarını da tamamladık. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. 3 yavrumuzu sahiplendik, bunlar bizim göz bebeğimiz, barınağımızın maskotu olacak.”

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi
Yeniden modern bir şekilde dizayn edilen 17 bin 54 metrekarelik merkezde, can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenecek tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunuyor.
Laboratuvar biriminde ultrason, kan sayım ve röntgen işlemlerinin gerçekleştirilebileceği yeni yuvada, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Radikal Bursluluk sınavına rekor katılım
YEREL HABERLER Radikal Bursluluk sınavına rekor katılım
Yunanistan’da kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katıldı
YEREL HABERLER Yunanistan’da kaçırılan oğlu için evlat nöbetine ...
Bağlar Belediyespor'dan voleybol alt yapısına yatırım
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor'dan voleybol alt yapısına yatırım
AFAD ekipleri 8 gündür dağda mahsur kalan 7 keçiyi tekne ile kurtardı Dağlık bölgede 8 gündür mahsur kalan 7 keçi için AFAD seferber oldu
YEREL HABERLER AFAD ekipleri 8 gündür dağda mahsur kalan 7 keçiyi ...
Yolu kapanan mahallede telefonla verilen tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı
YEREL HABERLER Yolu kapanan mahallede telefonla verilen tıbbi ...
Yolu kapanan mahallede telefonla verilen tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı
YEREL HABERLER Yolu kapanan mahallede telefonla verilen tıbbi ...
Yeni doğum yapan anne ve bebeği için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Yeni doğum yapan anne ve bebeği için ekipler seferber ...
Diyarbakır´da DBP il binasına operasyon
YEREL HABERLER Diyarbakır´da DBP il binasına operasyon
Diyarbakır´da DBP il binasına operasyon
YEREL HABERLER Diyarbakır´da DBP il binasına operasyon
Kar yağışında 300 kişi yaralandı, el bilekleri ve kalça kırık vakaları başı çekti Diyarbakır'da etkili olan kar ve buz beraberinde düşme vakalarını getirdi: 300 kişi hastanelere başvurdu İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Halis Yerlikaya: "Bu tür havalarda özellikle yaşlıların çıkmaması gerekiyor"
YEREL HABERLER Kar yağışında 300 kişi yaralandı, el bilekleri ve ...
Diyarbakır'da terör paylaşımlarının ardından DBP il binasına operasyon
YEREL HABERLER Diyarbakır'da terör paylaşımlarının ardından DBP il ...
Diyarbakır’da uçak seferlerine sis engeli devam ediyor Kentte etkili olan sis, kara ile hava yolu trafiğini engelledi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da uçak seferlerine sis engeli devam ...
Ablasını boğarak öldüren genç ifadesinde, 'Hayatımı mahvetmişti' dedi
YEREL HABERLER Ablasını boğarak öldüren genç ifadesinde, 'Hayatımı ...
Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 4 ...
Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 4 ...
Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında silahlı ...
Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2)
Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2)
Evlat nöbetindeki abla: Yüzde 70 engelli kardeşimi kaçırdılar
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki abla: Yüzde 70 engelli kardeşimi ...
Evlat nöbetindeki abla: Yüzde 70 engelli kardeşimi kaçırdılar
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki abla: Yüzde 70 engelli kardeşimi ...
Başkan Beşikci, bu kez vatandaşları kıraathanede dinledi
YEREL HABERLER Başkan Beşikci, bu kez vatandaşları kıraathanede ...
Evlat nöbetindeki aileler, engelli çocukları istedi Aileler, “PKK, dağa kaçırdığı çocuklarımıza sıra gelince ne insan hakları dinliyor ne de hasta haklarını”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, engelli çocukları ...
Meteoroloji’den Diyarbakır için 'turuncu' uyarı
YEREL HABERLER Meteoroloji’den Diyarbakır için 'turuncu' uyarı
Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.