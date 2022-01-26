Yenişehir Belediyesinin ‘YESMEK’ kursundan 225 kişi eğitim aldı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi tarafından mesleki eğitimden sanata birçok farklı alanda açılan ücretsiz kurslar, Yenişehir ilçesinde vatandaşların büyük ilgisini görüyor.

Gençlik merkezleri ve millet kıraathaneleri gibi projeleri hayata geçirerek gençleri rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarıyla da vatandaşların meslek sahibi olmasını sağlıyor.

Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (YESMEK) kapsamında Yenişehir ilçesinde yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen yeni dönem Aşçı Yardımcılığı, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi ve Kariyer Becerileri, Ofis Programları Kullanımı, Bilgisayar Sistem Kurulumu Onarım ve Arıza, Çağrı Merkezi Elemanı, Sosyal Medya Uzmanlığı, Grafik ve Animasyon, Kat Görevlisi, Glutensiz Ürünler Mutfağı kursları meslek sahibi olmayan vatandaşlara nefes oldu.



Bir ayda 225 kursiyer

Günümüzde eğitimin sadece okullar ile sınırlı kalmadan özellikle zorunlu öğrenim yaşını tamamlamış bireyler için yüzlerce eğitim seçeneğinin bulunduğu sanat ve meslek edindirme kursların bulunduğunu belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarından bir aylık kısa bir süre içerisinde 225 kişinin eğitim aldığını söyledi.

Beşikci, YESMEK kursları kapsamında Aşçı Yardımcılığı, Glutensiz Ürünler, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi ve Kariyer Becerileri, Ofis Programları Kullanımı, Bilgisayar Sistem Kurulumu Onarım ve Arıza, Çağrı Merkezi Elemanı, Sosyal Medya Uzmanlığı, Grafik ve Animasyon, Kat Görevlisi kurslarının yeni yılın ilk gününden itibaren açıldığını anlatarak, "Mesleki eğitimlerimizle kentteki iş gücü potansiyelini attırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek üzere birçok branşta eğitimlerimiz yıl içerisinde devam edecektir. Eğitim alan kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamlayarak birer kalifiye eleman olarak istihdam edilip, hem kendi bütçelerine hem de aile bütçelerine büyük katkı sağlayacaklardır" şeklinde konuştu.

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