Kedi sezaryenle 3 yavru doğurdu

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da doğum güçlüğü çeken kedinin karnındaki 3 yavru, sezaryen ile alınarak kuvöze kondu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, sokakta gördüğü gebe kedi için yardım istedi. İhbarla adrese hayvan ambulansı gönderildi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kedinin doğum güçlüğü çektiği tespit edildi. Ekipler, kedinin karnındaki 3 yavruyu sezaryen ile aldı. Veteriner Hekim Hasan Korkmaz, kedi ile yavrularının sağlıklı olduğunu söyledi. Merkezdeki modern ekipmanlarla operasyonu yaptıklarını belirten Korkmaz, "Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kuvöze aldık, aşı ve bakımlarını da tamamladık. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. 3 yavrumuzu sahiplendik, bunlar bizim göz bebeğimiz, barınağımızın maskotu olacak" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serdar SUNAR
2022-01-26 15:17:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.