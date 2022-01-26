Kedi sezaryenle 3 yavru doğurdu



Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da doğum güçlüğü çeken kedinin karnındaki 3 yavru, sezaryen ile alınarak kuvöze kondu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, sokakta gördüğü gebe kedi için yardım istedi. İhbarla adrese hayvan ambulansı gönderildi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kedinin doğum güçlüğü çektiği tespit edildi. Ekipler, kedinin karnındaki 3 yavruyu sezaryen ile aldı. Veteriner Hekim Hasan Korkmaz, kedi ile yavrularının sağlıklı olduğunu söyledi. Merkezdeki modern ekipmanlarla operasyonu yaptıklarını belirten Korkmaz, "Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kuvöze aldık, aşı ve bakımlarını da tamamladık. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. 3 yavrumuzu sahiplendik, bunlar bizim göz bebeğimiz, barınağımızın maskotu olacak" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serdar SUNAR

2022-01-26 15:17:31



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