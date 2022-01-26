Diyarbakır´da DBP il binasına operasyon (2)



ARAMALAR SONA ERDİ

Güvenlik ve TEM Şube ekiplerinin DBP il binasında 12 oda içerisinde yaptığı 7 saatlik arama sona erdi. Polis ekiplerinin incelemesinde çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve PKK'lı teröristlere ait fotoğraflar ele geçirildi.

Arama sırasında binaya gelen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP İl Eş başkanları Gülistan Atasoy ve Zeyyat Ceylan bir süre kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Polis, ele geçirdiği dokümanları incelemek üzere emniyete götürdü.

8 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN FOTOĞRAFI DA BULUNDU

Aramalarda, 30 Haziran 1996'da Tunceli kent merkezinde düzenlenen bayrak töreni sırasında askerlerin arasına karışıp düzenlediği intihar saldırısında 8 bandocu askeri şehit eden ve 29 askerin de yaralanmasına neden olan 'Zilan' kod adlı PKK'lı terörist Zeynep Kınacı'nın da fotoğrafı bulundu.

İL BAŞKANI KARANTİNA SÜRECİ SONRASI GÖZALTINA ALINACAK

Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunan DBP İl Başkanı Seval Gülmez'in koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle izolasyon süreci sonrası gözaltına alınacağı bildirildi.

Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-01-26 16:15:21



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