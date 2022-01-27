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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçüğü oyaladı, büyüğü çaldı

İHA

Küçüğü oyaladı, büyüğü çaldı

Diyarbakır’da, giyim mağazasına giren 2 kişiden biri mağaza görevlisini oyalarken, diğeri de kasa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Diyarbakır merkez Sur ilçesinde tekstil ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, giyim mağazasına giren biri yaşı küçük 2 kişi, elbise almak bahanesiyle işyerinde görevli olan Kader Aruk’u oyalayarak kasanın üstündeki cep telefonunu çaldı. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden Aruk, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızların müşteri kılığında gelen kişiler olduğunu tespit ederek polis ekiplerine haber verdi.
Hırsızların önce kendisini kıyafet sormak bahanesiyle oyaladığını, daha sonra kasanın üzerindeki telefonunun çaldığını belirten Aruk, ”Sabah dükkanı açtım, sonra iki kişi geldi müşteri sandım. Bana ürünleri sordular, gösterdim. Biri yaşça büyüktü, diğeri daha küçüktü. Bir müddet bakındıktan sonra gittiler. Kasanın üzerindeki telefonumu almak isterken, olmadığını fark ettim. Hemen güvenlik kamerası görüntülerine baktım ve kasanın üzerindeki telefonu, gelen müşteri kılığında bana soru soran hırsızların çaldığını anladım. Daha 2 ay olmuştu o telefonu alalı. Kullanamadan çalıp gittiler. Kendi emeğimle aldığım telefonumun bulunmasını istiyorum” diye konuştu.
Aruk, olayla ilgili şikayette bulunurken, polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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