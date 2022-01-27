Uslu’dan başarılı antrenörlere teşekkür plaketi

Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021 değerlendirme ve 2022 yılı Spor Faaliyetleri planlama toplantısı yapıldı.

Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021 ve 2022 yılı Spor Faaliyetleri değerlendirme ve planlama programı toplantısı ardından Gençlik Spor İl Müdürü Muammer Uslu, 2020 Tokyo Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda başarılı ve yetenekli sporcu kazandıran antrenörlere üstün başarı belgesi ve teşekkür plaketi verdi.

Uslu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 2021 yılının değerlendirmesi ve 2022 yılının spor faaliyetleri planlaması kapsamında Diyarbakır ve ilçelerinde görev yapan 63 branştaki 101 antrenörün katılımı ile geniş kapsamlı bir toplantı yaptıklarına vurgu yaptı. Uslu, “Yaptığımız bu toplantı kadar önemli olan 2020 Tokyo Olimpiyatlarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil eden ve başarılı sporcu yetiştiren, atıcılık branşında 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bizleri temsil eden antrenörlerimiz Kadri Akgün, Abdurrahman Akgün, Karate Branşında Diyarbakır tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonasında temsil eden Mehmet Yazar, Judo Engelleri branşında Dünya Şampiyonasında temsil eden Osman Gölçük’e teşekkür etmek isterim. Umarım bu başarılar diğer branştaki antrenörlerimize örnek ve teşvik olmasını temenni ederim” dedi.

Toplantı sonrası Uslu, atıcılık branşında Kadri Akgün ve Abdurrahman Akgün’e karate branşında Mehmet Yazar‘a judo branşında Osman Gölçük ve spor hizmetleri müdürü Aydın Çetin ‘e hizmetlerinden dolayı başarı belgesi ve teşekkür plaketi taktım etti.

Programa, Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürü Muammer Uslu yanı sıra, Spor Hizmet Müdürü Aydın Çetin, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Baki Karabulut, Sicil lisans Şube Müdürü Turgay Sayın, Okul Sporları Şube Müdürü Metin Öcal ve antrenörler katıldı.

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