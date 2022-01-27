12 yaşında iken kaçırılan baldızı için nöbete devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 yaşında iken kaçırılan baldızı için nöbete devam ediyor

İHA

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi soğuk havaya rağmen devam ediyor. Agit Demir de, 12 yaşındayken zorla dağa kaçırılan baldızı için eyleme katılıyor.

12 yaşında iken kaçırılan baldızı için nöbete devam ediyor

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi soğuk havaya rağmen devam ediyor. Agit Demir de, 12 yaşındayken zorla dağa kaçırılan baldızı için eyleme katılıyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 880'ncı gününde de sürüyor. 9 yıl önce 12 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Helin Bozanlı’nın eniştesi Agit Demir, baldızının HDP ve PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Demir, “HDP olmadan PKK olmaz, HDP kızımızı getirip devletimize teslim etmezse onun peşini sonuna kadar bırakmıyoruz. Gelsin devletine teslim olsun, herhangi bir ceza verilmez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uslu’dan başarılı antrenörlere teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Uslu’dan başarılı antrenörlere teşekkür plaketi
Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini duymadım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini ...
Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini duymadım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini ...
Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini duymadım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini ...
Küçüğü oyaladı, büyüğü çaldı
YEREL HABERLER Küçüğü oyaladı, büyüğü çaldı
Ünlü moda tasarımcısı Yüksel, 2022-2023 yaz koleksiyonunu tanıttı
YEREL HABERLER Ünlü moda tasarımcısı Yüksel, 2022-2023 yaz ...
Yenişehir Belediyesinden duygusal zeka performansına yönelik seminer
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden duygusal zeka performansına ...
Yoğun kar yağışı nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı nedeniyle okulun istinat duvarı ...
UMKE yolu kapalı kırsal bölgelerdeki hastalara bir bir ulaşıyor
YEREL HABERLER UMKE yolu kapalı kırsal bölgelerdeki hastalara bir ...
Diyarbakır´da DBP il binasına operasyon (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır´da DBP il binasına operasyon (2)
"Müze Kompleksi ve Müştemilatının Hurda Karşılığı Yıkım İşi" ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER "Müze Kompleksi ve Müştemilatının Hurda Karşılığı ...
Kedi sezaryenle 3 yavru doğurdu
YEREL HABERLER Kedi sezaryenle 3 yavru doğurdu
Evlat nöbetindeki aile sayısı 255 oldu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aile sayısı 255 oldu
Diyarbakır son yıllarda yabancı yatırımcıların akınına uğradı
YEREL HABERLER Diyarbakır son yıllarda yabancı yatırımcıların ...
Milli Eğitim Müdürü Küçükali görevine başladı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Küçükali görevine başladı
Diyarbakır'da DBP il binasında 7 saat süren arama tamamlandı, çok sayıda materyal toplandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da DBP il binasında 7 saat süren arama ...
Ablasını boğarak öldüren genç kız tutuklandı
YEREL HABERLER Ablasını boğarak öldüren genç kız tutuklandı
Yenişehir Belediyesinin ‘YESMEK’ kursundan 225 kişi eğitim aldı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin ‘YESMEK’ kursundan 225 kişi ...
Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen yapıldı
YEREL HABERLER Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen yapıldı
Radikal Bursluluk sınavına rekor katılım
YEREL HABERLER Radikal Bursluluk sınavına rekor katılım
Yunanistan’da kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katıldı
YEREL HABERLER Yunanistan’da kaçırılan oğlu için evlat nöbetine ...
Bağlar Belediyespor'dan voleybol alt yapısına yatırım
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor'dan voleybol alt yapısına yatırım
AFAD ekipleri 8 gündür dağda mahsur kalan 7 keçiyi tekne ile kurtardı Dağlık bölgede 8 gündür mahsur kalan 7 keçi için AFAD seferber oldu
YEREL HABERLER AFAD ekipleri 8 gündür dağda mahsur kalan 7 keçiyi ...
Yolu kapanan mahallede telefonla verilen tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı
YEREL HABERLER Yolu kapanan mahallede telefonla verilen tıbbi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.