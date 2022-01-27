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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Aydın: "Kılıçdaroğlu’nun yüreği anneleri ziyaret etmeye yetmez"

İHA

AK Parti İl Başkanı Aydın: "Kılıçdaroğlu’nun yüreği anneleri ziyaret etmeye yetmez"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nın aylık olağan basın buluşmasında İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Kılıçdaroğlu’nun yüreği anneleri ziyaret etmeye yetmez" dedi.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nın aylık olağan basın buluşmasında İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Fatih Kayhan, Yerel Yönetimler Başkanı Fehmi Kardeşoğlu, Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan ve Kocaköy İlçe Başkanı Şerafettin Yiğit ile birlikte kentin gündemini değerlendirdiler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretiyle ilgili Başkan Aydın, açıklamalarda bulundu. Hafta başında Diyarbakır’ı ziyaret edeceğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ikinci kez Diyarbakır programını iptal ettiğini hatırlatan Aydın, "Kendi beyanıyla, Diyarbakır’a önümüzdeki süreçte geleceğini sosyal medyadan duyuran Kılıçdaroğlu, helalleşme diye bir açıklama yapmıştı. Biz de, bu bölgede helalleşmenin nasıl olabileceğini daha önce buradan ifade etmiştik. CHP liderine eğer ittifak ortakları izin verecek ve Diyarbakır’a gelecekse, bu bölgede helalleşmenin nasıl ve kimlerle olabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun helalleşmesi öyle şark kurnazlığı ile demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer şeklindeki hamaset dolu sözleriyle olmaz. Evlatlarını terör örgütünün elinden alabilmek için HDP binası önünde iki yıldır mücadele eden yürekli Diyarbakır annelerinin yanında durmakla olur" ifadelerini kullandı.

CHP’nin ve zihniyetinin bu bölgede helalleşmesi, Dersim ve Zilan katliamlarında öldürülen Kürt garibanların torunları ile olacağını vurgulayan Başkan Aydın, "Camileri kapatılan, Elif Ba’ları toplatılıp yakılan annelerimizle, babalarımızla olur. Sadece ve sadece Kürt oldukları için ötekileştirilen, dillerini konuşamayan, dillerinden dolayı bu ülkenin zencileri muamelesi gören Kürt kardeşlerimizle olur. Diyarbakır cezaevinde türlü türlü vahşi işkencelere maruz kalan hemşerilerimizle olur. Her dilde müzik bu topraklarda serbest iken, Kürtçe müzik dinledikleri için günlerini emniyetlerin nezaretlerinde geçiren abilerimizle olur. Dicle Üniversitesinde başörtüsünden dolayı zulme uğrayan ve eğitim hakları ellerinden alınan, okullarından polis zoruyla çıkartılan sınıf arkadaşlarımızla olur. Bugün kendisine sufleler gönderen Kandildeki baronların hunharca katlettiği, bu şehrin çocuklarının acılı aileleri ile yüzleşmeyle olur. Ama biz, CHP’yi de zihniyetini de Kılıçdaroğlu’nu da çok iyi biliyoruz. Diyarbakır Annelerinin yanında durabilecek yüreği olmadığını çok iyi biliyoruz. AK Parti’nin Kürtlerle ilgili attığı tüm adımların karşısında durduğunu ve bunları engellemek için elinden geleni yaptığını unutmuyoruz. Kürtlerle ilgili hiçbir somut elle tutulur programlarının da projelerinin de olmadığını görüyoruz. Kürtlerin zekasıyla alay ettiğini ve Kürtleri sadece bir oy pusulası olarak gördüğünün de farkındayız” diye konuştu.
Yeni dönemin yol haritasını oluşturduklarını ve 2023'e kadar sahada olacaklarını ifade eden Başkan Aydın "8 Ocak’ta tüm teşkilatlarımızın ve Genel Başkan yardımcımız Hamza Dağ’ın katılımı ile Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Burada oluşturduğumuz yol haritamız ile Şubat ayında Mahalle Mahalle 2023’e programımıza başlayacağız. Şubat ayında Teşkilatımızın Vefa buluşmaları programı da hayata geçecek ve partimizde 2002’den bu yana görev almış olan abilerimizle ablalarımızla vefa buluşmaları kapsamında bir araya gelmeye başlayacağız. Yine Ocak ayı içerisinde Seçim takvimi doğrultusunda tüm ilçelerimizde İlçe Seçim kurulları oluşturuldu. Seçim kurullarında görev alacak parti temsilcilerimiz iki yıl sürecek görevlerine başladılar" şeklinde konuştu.

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