Diyarbakır'da kapalı yolları açan belediye, iki hasta için seferber oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açarak rahatsızlanan vatandaşların hastaneye ulaşmasını sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kentin 17 ilçesinde eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, gelen ihbar üzerine Silvan ilçesi Alibey Mahallesinde aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki vatandaşın hastaneye yetiştirilmesi için seferber oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu greyderle açan ekipler, ambulansa yol açarak yaşlı hastayı tedavi edilmek üzere Silvan Devlet Hastanesine ulaştırılmasını sağladı. Silvan’a bağlı Arı mahallesinde ise aniden rahatsızlan vatandaş için ihbarda bulunuldu. 112 komuta merkezinin durumu Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmesi üzerine Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri yol açma çalışması yaptı.

Hastayı Büyükşehir Belediyesine ait araçla alan ekipler, vatandaşı ambulansa ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar dolayısıyla vatandaşın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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