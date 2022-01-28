Çantayı kaptılar ama kaçamadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çantayı kaptılar ama kaçamadılar

DHA

Çantayı kaptılar ama kaçamadılar


Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da borcunu ödemek için ATM´den para çeken Emine Üngür'ün (58) çantası ve telefonunu kapıp kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Çantası ve cep telefonunu teslim alan Üngör, merdivenden inerken şüphelilerin çantasını almaya çalıştıklarını belirterek, "Biri sağımda, biri solumda, onlar da gidiyor, yürüyor sandım. Hemen çantamı tuttu. O çekti, ben çektim, çantanın kemeri elimde kaldı, onlar da çantayı aldı, kaçtı" dedi.
Olay, 16 Ocak günü Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi´nde meydana geldi. Borcunu ödemek için bir ATM´den para çeken Emine Üngür, bir iş yerine girmek için yürümeye başladı. Bu sırada biri gözcülük yapan 3 şüpheli, Üngür´ü takibe aldı. Üngür´ün yanına yaklaşan 2 şüpheli, elinden çantayı alıp kaçtı. Üngür bir süre şüphelilerin peşinden koştu ama yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Emine Üngür´ün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Üngür´ün ifadesine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler M.D., A.G. ve F.Ç.´yi adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
'ÇANTAMI ALIP KOŞTULAR, YAKALAYAMADIM'
Para çektikten sonra halı dükkanına giderken merdivenden aşağı indiği sırada şüphelilerin çantasını almak için çekiştirdiklerini belirterek, "Biri sağımda, biri solumda, onlar da gidiyor, yürüyor sandım. Hemen çantamı tuttu. O çekti, ben çektim, çantanın kemeri elimde kaldı. Onlar da çantayı aldı, kaçtı. Kaç kişi geldi, bunlar çantamı kaçırdı, yakalayın dedim. Kimse yakalamadı. Koştu gitti, ben de arkadan onlara baktım. Sonra güvenliğe gittim, onlar da polisi aradı. Polisler geldi, karakola gittik, kimliğimizi çalmışlar. Yani kimlik de içindeydi. Çantamın içinde biraz para vardı. Bir de cep telefonum, bir eşarp ve ev anahtarım içindeydi. Kimsenin başına gelmesin, biz yaşlıyız. Geliyor çantayı alıyor, çalıyor, koşuyor. Öyle de olmuyor. Ben de bilmiyorum ne söyleyeceğimi. Benim başıma geldi, başkanının başına gelmesin. Ben çok teşekkür ediyorum polislere. Bir polis vardı. Dedi ki; `Anne sen evine git, ben bu gece senin telefonunu bulup sana getireceğim. Söz veriyorum´ dedi. Saat 01.30´da telefonumu bana verdi. Bak dedi; `Ben sözümü yerine getirdim´ dedi. Ben de `Evet sen sözünü yerine getirdin. Ben de sana çok teşekkür ediyorum´ dedim" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA
2022-01-28 09:32:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
YEREL HABERLER Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
YEREL HABERLER Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
YEREL HABERLER Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ: “ Günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımının kalp krizi riskini yüzde 25 artırdığı saptanmış” “ Bir avuç kızarmış patateste 8 gram trans yağ bulunmakta. Bunun 5 gram üzerinde olması kriz riskini yüzde 25 artırmakta”
YEREL HABERLER Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans ...
Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ...
Diyarbakır'da kapalı yolları açan belediye, iki hasta için seferber oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kapalı yolları açan belediye, iki hasta ...
AK Parti İl Başkanı Aydın: "Kılıçdaroğlu’nun yüreği anneleri ziyaret etmeye yetmez"
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Aydın: "Kılıçdaroğlu’nun yüreği ...
DİSKİ olumsuz hava koşullarında 192 arızayı onardı
YEREL HABERLER DİSKİ olumsuz hava koşullarında 192 arızayı onardı
12 yaşında iken kaçırılan baldızı için nöbete devam ediyor
YEREL HABERLER 12 yaşında iken kaçırılan baldızı için nöbete devam ...
Uslu’dan başarılı antrenörlere teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Uslu’dan başarılı antrenörlere teşekkür plaketi
Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini duymadım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini ...
Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini duymadım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini ...
Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini duymadım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini ...
Küçüğü oyaladı, büyüğü çaldı
YEREL HABERLER Küçüğü oyaladı, büyüğü çaldı
Ünlü moda tasarımcısı Yüksel, 2022-2023 yaz koleksiyonunu tanıttı
YEREL HABERLER Ünlü moda tasarımcısı Yüksel, 2022-2023 yaz ...
Yenişehir Belediyesinden duygusal zeka performansına yönelik seminer
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden duygusal zeka performansına ...
Yoğun kar yağışı nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı nedeniyle okulun istinat duvarı ...
UMKE yolu kapalı kırsal bölgelerdeki hastalara bir bir ulaşıyor
YEREL HABERLER UMKE yolu kapalı kırsal bölgelerdeki hastalara bir ...
Diyarbakır´da DBP il binasına operasyon (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır´da DBP il binasına operasyon (2)
"Müze Kompleksi ve Müştemilatının Hurda Karşılığı Yıkım İşi" ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER "Müze Kompleksi ve Müştemilatının Hurda Karşılığı ...
Kedi sezaryenle 3 yavru doğurdu
YEREL HABERLER Kedi sezaryenle 3 yavru doğurdu
Evlat nöbetindeki aile sayısı 255 oldu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aile sayısı 255 oldu
Diyarbakır son yıllarda yabancı yatırımcıların akınına uğradı
YEREL HABERLER Diyarbakır son yıllarda yabancı yatırımcıların ...
Milli Eğitim Müdürü Küçükali görevine başladı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Küçükali görevine başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.