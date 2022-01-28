Forum Diyarbakır AVM’de sömestr heyecanı başladı

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Forum Diyarbakır AVM sömestr tatilinde çocukları unutmadı, çizgi film karakterleri ile doyasıya eğlence için tarihi açıkladı.

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi’nde (AVM) etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Sömestr döneminde çocuklar Forum Diyarbakır’da TRT Çocuk çizgi film kahramanları ile buluşuyor. 282930 Ocak Kare Takımı ve 456 Şubat Bulmaca Kulesi gösterilerine tüm çocuklar bekleniyor.

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